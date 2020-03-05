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12:31 05.03.2020

Роль женщин в украинском обществе

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В четверг, 5 марта, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Роль женщин в украинском обществе", во время которой будут представлены результаты социологического опроса с выборкой 2 тыс. респондентов. Участники: руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович, заместитель директора социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысив (ул. Рейтарская, 8/5а). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (097) 578-68-68, (095) 578-68 68, www.ratinggroup.ua.

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