В четверг, 5 марта, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Роль женщин в украинском обществе", во время которой будут представлены результаты социологического опроса с выборкой 2 тыс. респондентов. Участники: руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович, заместитель директора социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысив (ул. Рейтарская, 8/5а). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (097) 578-68-68, (095) 578-68 68, www.ratinggroup.ua.