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09:24 03.03.2020

Сколько стоит лечение пациента с акромегалией и где взять на него деньги

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Во вторник, 3 марта, в 10.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется "круглый стол" на тему "Сколько стоит лечение пациента с акромегалией и где взять на него деньги". Участники: президент общественной организация "Украинская гипофизарная фундация" Андрей Путников; член правления  общественной организация "Украинская гипофизарная фундация", пациентка c акромегалией Наталия Жученко; врач-нейроэндокринолог, д.м.н., проф. Михаил Кирилюк; заместитель директора департамента здравоохранения Киевской облгосадминистрации Александр Светлый, президент общественного союза "Украинская ассоциация оценки технологий охраны здоровья", главный внештатный специалист по организации формации Минздрава Украины, проф. Константин Косяченко; член Украинского медицинского экспертного сообщества Татьяна Коба (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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