В четверг, 27 февраля, в 14:00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Услышал ли президент требования медицинских работников на всеукраинской акции протеста движения #будьякНИНА?". Медицинские работники в Киеве, Львове, Херсоне, Черкассах, Виннице, Тернополе, Полтаве, Запорожье, Харькове, Днепре, Луцке, Ровно, Черновцах и Ивано-Франковске выразили протест против непродуманной медицинской реформы, низких зарплат, сокращений медицинских работников, закрытия больниц, туберкулезных диспансеров, психоневрологических диспансеров. Участники: председатель движения #будьякНина Нина Козловская, заместитель председателя движения #будьякНина Антон Гура, заместитель председателя движения #будьякНина Оксана Слободяна (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (067) 768-60-88 (Антон Гура).