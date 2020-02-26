В среду, 26 февраля, в 15.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция по поводу обысков МВД в Ukrainian Cyber Alliance. Участники: члены Ukrainian Cyber Alliance Тим Карпинский, Андрей Баранович, Александр Галущенко, Андрей Перевезий; адвокат Вадим Колокольников (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (063) 447-00-52 (Валерий Бойко, Ukrainian Cyber Alliance, ПП "Демократична Сокира").