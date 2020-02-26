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12:19 26.02.2020

О национальной премьере балета "Спартак" в ХНАТОБ / СХІД OPERA

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В среду, 26 февраля, в 13.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Спартак" - национальная премьера балета". Премьера балета с участием акробатики, цирковых трюков и каскадерских боев в исполнении 250 артистов состоится в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета "Cхiд Опера". Участники: генеральный менеджер проекта Игорь Тулузов; председатель правления ПАО "Банк Восток" Вадим Мороховский; собственник группы предприятий "Салтовский мясокомбинат" Денис Парамонов; генеральный директор Торгового дома "Сан Ойл" Леонид Косянчук; координационный менеджер проекта Ирина Дядченко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (050) 133-07-02 (tel, Viber, Telegram, Wat’s Up), Irina@graff.in.

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