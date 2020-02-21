Инвестиционный климат в Украине или как и почему власть ставит палки в колеса инвесторам

В пятницу, 21 февраля, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему"Инвестиционный климат в Украине или как и почему власть ставит палки в колеса инвесторам". Участники: руководитель международной компании-инвестора "Аzatek" (Гонконг) Ольга Лазарева, руководитель государственного предприятия "Держинформаналитика" Кирилл Маслов, руководитель Международного института глобальной экономической и энергетической стратегии Юрий Нерубай, государственный и политический деятель, народный депутат предыдущих созывов, председатель Всеукраинской ассоциации производителей стройматериалов Иван Салий (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.