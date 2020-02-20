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09:30 20.02.2020

Услышит ли президент профсоюзы, предпринимателей, аграриев и журналистов?

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В четверг, 20 февраля, в 10.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Услышит ли президент профсоюзы, предпринимателей, аграриев и журналистов?". Участники: заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины Владимир Саенко; председатель Киевской областной Аграрной палаты Оксана Устименко; представитель движения #SaveФОП, председатель ВОО "Союз защиты предпринимательства" Сергей Доротич; директор Института развития профсоюзного движения Михаил Чаплыга; директор программы международной и внутренней политики аналитического центра "Украинский институт будущего" Юрий Романенко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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