В четверг, 20 февраля, в 10.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Услышит ли президент профсоюзы, предпринимателей, аграриев и журналистов?". Участники: заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины Владимир Саенко; председатель Киевской областной Аграрной палаты Оксана Устименко; представитель движения #SaveФОП, председатель ВОО "Союз защиты предпринимательства" Сергей Доротич; директор Института развития профсоюзного движения Михаил Чаплыга; директор программы международной и внутренней политики аналитического центра "Украинский институт будущего" Юрий Романенко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.