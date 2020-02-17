Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 упала мимо посадочной платформы в Атлантике

Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, стартовавшей в понедельник на орбиту с 60 интернет-спутниками, упала в Атлантику вблизи плавучей платформы, на которую она должна была совершить управляемую посадку, следует из сообщения компании-разработчика SpaceX.

Посадку предполагалось совершить на плавучую платформу Of Course I Still Love You, находившуюся в 630 км от космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 использовалась для запуска уже в четвертый раз.

Smoke can be seen in the far right of the screen. 1056.4 did not land on OCISLY. #SpaceX #Starlink pic.twitter.com/bDQ4VVlqbA — Nathan Barker (@NASA_Nerd) February 17, 2020

Однако, несмотря на неудачу с возвращением ракеты-носителя, Falcon 9 успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия Starlink.

Теперь ее орбитальная группировка состоит уже из 300 космических аппаратов и является самой большой в мире. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

Компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/bKBtI5UZEB — SpaceX (@SpaceX) February 17, 2020

Владелец компании SpaceX Илон Маск сообщал, что для обеспечения минимального покрытия потребуется, по меньшей мере, шесть запусков ракет с 60 спутниками, то есть 360 аппаратов, а для среднего - 12 запусков, которые позволят создать группировку из 720 аппаратов.

SpaceX является одной из целого ряда компаний, которые стремятся разместить на орбите крупные орбитальные группировки спутников для обеспечения глобального интернет-покрытия. Среди них - OneWeb, Telesat, LeoSat и Amazon. Как сообщалось, компания OneWeb в феврале прошлого года также вывела на орбиту первые шесть спутников своей собственной системы.