Видео

19:26 17.02.2020

Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 упала мимо посадочной платформы в Атлантике

2 мин читать
Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 упала мимо посадочной платформы в Атлантике

Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, стартовавшей в понедельник на орбиту с 60 интернет-спутниками, упала в Атлантику вблизи плавучей платформы, на которую она должна была совершить управляемую посадку, следует из сообщения компании-разработчика SpaceX.

Посадку предполагалось совершить на плавучую платформу Of Course I Still Love You, находившуюся в 630 км от космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 использовалась для запуска уже в четвертый раз.

Однако, несмотря на неудачу с возвращением ракеты-носителя, Falcon 9 успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия Starlink.

Теперь ее орбитальная группировка состоит уже из 300 космических аппаратов и является самой большой в мире. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

Компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.

Владелец компании SpaceX Илон Маск сообщал, что для обеспечения минимального покрытия потребуется, по меньшей мере, шесть запусков ракет с 60 спутниками, то есть 360 аппаратов, а для среднего - 12 запусков, которые позволят создать группировку из 720 аппаратов.

SpaceX является одной из целого ряда компаний, которые стремятся разместить на орбите крупные орбитальные группировки спутников для обеспечения глобального интернет-покрытия. Среди них - OneWeb, Telesat, LeoSat и Amazon. Как сообщалось, компания OneWeb в феврале прошлого года также вывела на орбиту первые шесть спутников своей собственной системы.

Теги: #ракета #сша #флорида #канаверал
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:12 17.02.2020
Минцифры и Eurasia Foundation подписали меморандумы в рамках проекта об открытых данных с четырьмя городами Украины

Минцифры и Eurasia Foundation подписали меморандумы в рамках проекта об открытых данных с четырьмя городами Украины

09:52 17.02.2020
В Вашингтоне почтили память Героев Небесной Сотни

В Вашингтоне почтили память Героев Небесной Сотни

08:19 17.02.2020
Войска США будут оставаться в Афганистане столько, сколько потребуется

Войска США будут оставаться в Афганистане столько, сколько потребуется

20:24 16.02.2020
Трампу не нужна война перед президентскими выборами, полагает Рухани

Трампу не нужна война перед президентскими выборами, полагает Рухани

10:06 16.02.2020
SpaceX в воскресенье собирается запустить на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink

SpaceX в воскресенье собирается запустить на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink

22:34 15.02.2020
К МКС стартовал американский грузовой корабль Cygnus

К МКС стартовал американский грузовой корабль Cygnus

14:07 15.02.2020
Зеленский об истории с блокированием военной помощи США: нужно было тактически выиграть без ухудшения отношений

Зеленский об истории с блокированием военной помощи США: нужно было тактически выиграть без ухудшения отношений

14:06 15.02.2020
Зеленский о визите в Белый дом: Уверен, что это произойдет, и приглашаю президента Трампа в Киев

Зеленский о визите в Белый дом: Уверен, что это произойдет, и приглашаю президента Трампа в Киев

12:30 15.02.2020
Зеленский в Мюнхене поблагодарил сенаторов США за поддержку Украины и выразил надежду на увеличение военной помощи

Зеленский в Мюнхене поблагодарил сенаторов США за поддержку Украины и выразил надежду на увеличение военной помощи

11:51 15.02.2020
США выделят до $1 млрд на снижение зависимости Европы от российских энергоресурсов – Помпео

США выделят до $1 млрд на снижение зависимости Европы от российских энергоресурсов – Помпео

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Евросолидарность" солидаризируется с акциями и призывами, звучащими на фоне подписания "формулы Штайнмайера" – видеообращение

Белый дом обнародовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским (cтенограмма)

Индия запустила ракету с луноходом

Данилюк заявляет, что из ситуационной комнаты в АП исчезли серверы с секретной информацией

Ляшко с фракцией пытались сорвать заседание Кабмина

ПОСЛЕДНЕЕ

Оценка населением услуг такси в больших городах

Будет ли картофель в сезоне-2020 по 25 гривень?

Антарктида 2020 на парусной яхте

Шведский легкоатлет установил мировой рекорд по прыжкам с шестом

Более 50 человек госпитализированы после крушения самолета в Стамбуле

Старт всеукраинского конкурса на лучшие идеи для цифровых школьных лабораторий "Атмосферное образование"

СЕТАМ – итоги работы команды за 5 лет. Реализация арестованного имущества онлайн в Украине

Охота на спортивный покер. Где блефует полиция?

Следователи ГБР начали досудебное расследование по факту возможного нарушения общественного порядка депутатом Верховной Рады VIII созыва

Итоговая пресс-конференция организационного комитета Украинского дома в Давосе-2020

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА