Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 упала мимо посадочной платформы в Атлантике

Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, стартовавшей в понедельник на орбиту с 60 интернет-спутниками, упала в Атлантику вблизи плавучей платформы, на которую она должна была совершить управляемую посадку, следует из сообщения компании-разработчика SpaceX.

Посадку предполагалось совершить на плавучую платформу Of Course I Still Love You, находившуюся в 630 км от космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 использовалась для запуска уже в четвертый раз.

Smoke can be seen in the far right of the screen. 1056.4 did not land on OCISLY. #SpaceX #Starlink pic.twitter.com/bDQ4VVlqbA