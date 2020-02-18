Во вторник, 18 февраля, в 13.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция, посвященная оценке ведущих экологов Украины объединения министерств экологии и энергетики в одно ведомство на тему "Объединение Министерства экологии и Министерства энергетики привело к критическому экологическому состоянию в Украине". Участники: председатель ОО "Всеукраинская экологическая лига" Татьяна Тимочко, председатель Национального экологического совета Украины Александр Чистяков, глава общественного совета при Госэкоинспекции Михаил Захарченко, академик Национальной академии наук Украины Леонид Руденко, пловец-рекордсмен проекта #ВплавьДнепр Михаил Романишин (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. Александр Чистяков (067) 140-01-24.