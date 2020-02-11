Во вторник, 11 февраля, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция по результатам социологического исследования на тему "Оценка населением услуг такси в больших городах", проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). Участники: директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский, исполнительный директор Киевского международного института социологии Наталия Харченко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов по тел. (098) 178-92-68.