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10:30 04.02.2020

Старт всеукраинского конкурса на лучшие идеи для цифровых школьных лабораторий "Атмосферное образование"

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Во вторник, 4 февраля, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Старт всеукраинского конкурса на лучшие идеи для цифровых школьных лабораторий "Атмосферное образование". За каждую идею, взятую в разработку, автор получит 15 тысяч гривен. Участники: соучредитель компании "ENSOF" Святослав Серебрянский; генеральный директор компании "ENSOF" Максим Даценко; руководитель департамента разработок компании "ENSOF" Александр Дорош (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (095) 031-59-30, v.vitrenko@ensof-group.com ( менеджер по коммуникациям ENSOF Владислав Витренко).

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