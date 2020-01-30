В четверг, 30 января, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Охота на спортивный покер. Где блефует полиция?". Участники: президент Всеукраинской федерации спортивного покера (ВУФСП) Сергей Ефименко, народный депутат Украины, член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Марьян Заблоцкий, издатель журнала ВУФСП "Гранд Анте", член комитета стратегического развития ВУФСП Игорь Романюк, вице президент ОО "Никпокерспорт" Алла Шевчук (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.