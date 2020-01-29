Следователи ГБР начали досудебное расследование по факту возможного нарушения общественного порядка депутатом Верховной Рады VIII созыва

Следователи Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту возможного нарушения общественного порядка депутатом Верховной Рады Украины VIII созыва, сообщает пресс-служба ГБР.

"Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту возможного нарушения народным депутатом VIII созыва общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью, связанного с сопротивлением представителю власти, прекращавшего хулиганские действия указанного лица (ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) ", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГБР во вторник вечером.

Как отмечается, 28 января экснардеп проникла на охраняемую территорию ГБР в Киеве (ул. С. Петлюры, 15) через забор с колючей проволокой. После этого зашла в актовый зал, где проходил брифинг первого заместителя директора ГБР, и попыталась бросить в него мобильный телефон. При попытке вывести ее из зала оказала сопротивление правоохранителям.

В случае доказательства вины бывшей народной избраннице грозит наказание в виде лишения свободы от 2 до 5 лет.