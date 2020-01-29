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08:17 29.01.2020

Следователи ГБР начали досудебное расследование по факту возможного нарушения общественного порядка депутатом Верховной Рады VIII созыва

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Следователи Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту возможного нарушения общественного порядка депутатом Верховной Рады Украины VIII созыва, сообщает пресс-служба ГБР.

"Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту возможного нарушения народным депутатом VIII созыва общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью, связанного с сопротивлением представителю власти, прекращавшего хулиганские действия указанного лица (ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) ", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГБР во вторник вечером.

Как отмечается, 28 января экснардеп проникла на охраняемую территорию ГБР в Киеве (ул. С. Петлюры, 15) через забор с колючей проволокой. После этого зашла в актовый зал, где проходил брифинг первого заместителя директора ГБР, и попыталась бросить в него мобильный телефон. При попытке вывести ее из зала оказала сопротивление правоохранителям.

В случае доказательства вины бывшей народной избраннице грозит наказание в виде лишения свободы от 2 до 5 лет.

Теги: #гбр #депутат
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