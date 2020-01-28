Во вторник, 28 января, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Политические беженцы в Украине: между безответственностью ГМС и нерешительностью судебной власти". Участники: от ОО "Правозащитное движение Крыма" - Дамир Минадиров; соучредитель ОО "Ассоциация мусульман-беженцев "Азан" Анвар Деркач; политэмигранты Ильдар Валиев и Марат Ахметов, председатель информационного офиса "Хизб ут-Тахрир" в Украине Фазыл Амзаев (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.