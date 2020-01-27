Трансляция пресс-конференции всеукраинской общественной организации "Землячество - родной Донбасс"

В понедельник, 27 января, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция всеукраинской общественной организации "Землячество - родной Донбасс", организаторы которой проинформируют о целях, задачах и планах организации. Участники: заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, почетный гражданин города Донецка, народный депутат Украины IV-VIII созывов Татьяна Бахтеева; Герой Украины, многократный чемпион Параолимпийских игр по плаванию, почетный гражданин городов Донецк и Славянск Виктор Смирнов; Герой Украины, украинский промышленник, народный депутат II, IV-VII созывов почетный гражданин города Донецка Валентин Ландик; доктор экономических наук, профессор Борис Адамов (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов обязательна по электронной почте donbassrodnoj@gmail.com.