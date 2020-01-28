Во вторник, 28 января, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется итоговая пресс-конференция организационного комитета Украинского дома в Давосе-2020. Участники: исполнительный директор Украинской ассоциации венчурного и частного капитала (UVCA) Ольга Афанасьева, президент и главный исполнительный директор Western NIS Enterprise Fund Ярослава Джонсон, директор национальных программ Фонда Виктора Пинчука Светлана Гриценко, основатель и главный исполнительный директор Horizon Capital Елена Кошарна, исполнительный директор Украинского дома в Давосе Алекса Чопивская (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов обязательна до 17:00 27 января по ссылке. Дополнительная информация по тел. (044) 490-55-80, (096) 833-59-73, lmarkitan@wnisef.org (Людмила Маркитан).