Новый генеральный директор ПАО "Киевметрострой" Константин Салий и его первые шаги по выходу предприятия из кризиса

В среду, 22 января, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Новый генеральный директор ПАО "Киевметрострой" Константин Салий и его первые шаги по выходу предприятия из кризиса". Участники: генеральный директор ПАО "Киевметрострой" Константин Салий, глава Наблюдательного совета ПАО "Киевметрострой" Олег Токарев, главный инженер строительства метро на жилмассив Виноградарь Евгений Шатайкин, управляющий партнер юридической фирмы "Ильяшев и партнеры" Михаил Ильяшев (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.