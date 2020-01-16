Трансляция пресс-конференции на тему "ПАО "Киевметрострой" - есть ли свет в конце туннеля? Перспективы метростроения в столице Украины"

В четверг, 16 января, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "ПАО "Киевметрострой" - есть ли свет в конце туннеля? Перспективы метростроения в столице Украины". Участники: глава Наблюдательного совета ПАО "Киевметрострой" Олег Токарев, главный инженер строительства метро на жилой массив Виноградарь Евгений Шатайкин, управляющий партнер юридической фирмы "Ильяшев и партнеры" Михаил Ильяшев (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Наличие журналистского удостоверения обязательно.