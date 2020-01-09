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10:30 09.01.2020

Трансляция пресс-конференции на тему "Подробности газовых переговоров и первые дни работы независимого Оператора ГТС"

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В четверг, 9 января, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Подробности газовых переговоров и первые дни работы независимого Оператора ГТС". Участники: исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко и генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов обязательна до 17:15 часов 8 января по ссылке https://forms.gle/zHBiiP85X5p2wokY6. Дополнительная информация по тел. (044) 461-21-40 (Игорь Кравчишин), (044) 298-64-49, (066) 110-00-06 (Анастасия Закоморна).

Теги: #гтс #витренко #нафтогаз_украины
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