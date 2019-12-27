Продолжатся ли акции против антисоциальной политики правительства в начале 2020 году?

В пятницу, 27 декабря, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Продолжатся ли акции против антисоциальной политики правительства в начале 2020 году?". Участники: заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины Владимир Саенко, директор Института развития профсоюзного движения Михаил Чаплыга, председатель Всеукраинского профсоюза работников производства и предпринимателей Украины Наталья Землянская, Председатель ВОО "Союз защиты предпринимательства" Сергей Доротич, член правления Ассамблеи аграрных палат, председатель правления Киевской областной Аграрной палаты Оксана Устименко, экс- заместитель министра агрополитики и продовольствия Украины Виктор Шеремета (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.