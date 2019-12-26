В четверг, 26 декабря, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Заложники правительства Гройсмана: грозит ли аграриям возврат средств господдержки?", во время которой будет разъяснено, станет ли отмена постановлений правительства от 07.02.2018 №106 и №107 поводом для возврата средств господдержки, полученных аграриями.

Участники: председатель ОС "Всеукраинская аграрная рада" Андрей Дикун, заместитель председателя ОС "Всеукраинская аграрная рада" Михаил Соколов, адвокат, вице-президент Адвокатского объединения "Юридическая компания "Капитал" Дмитрий Лошаков (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов обязательна по тел. (096) 211-16-90, press@uacouncil.org.