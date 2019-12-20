В пятницу, 20 декабря, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Из-за неудовлетворительной работы изменен состав руководящих органов ПАО "Киевметрострой". Участники: председатель Наблюдательного совета ПАО "Киевметрострой" Олег Токарев; генеральный директор ОАО "Киевметрострой" Александр Метелица; бывший генеральный директор ОАО "Киевметрострой" Герой Украины Владимир Петренко; руководившего партнер юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", заслуженный юрист Украины Михаил Ильяшев (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов обязательна по тел. (067) 465-54-26, krasnenkova@prhouse.com.ua (Наталья Красненкова), тел. (097) 394-49-56, a.bondarchuk@prhouse.com.ua (Анастасия Бондарчук).