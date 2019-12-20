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12:00 20.12.2019

Официальный запуск платформы "Payphone X" на территории Украины

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В пятницу, 20 декабря, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Официальный запуск платформы "Payphone X" на территории Украины", что позволит получить видеопоздравления, автограф на уникальное селфи, написать сообщение или позвонить любимому артисту и получить ответ. Участники: главный исполнительный директор Алексей Пилипчук, пиар-директор Ирина Гордиенко; радио- и телеведущая Виктория Зубрейчук; комик, актер, телеведущий Антон Лирник. Всем представителям СМИ при регистрации на участие в пресс-конференции насчитывается $100 на счет приложения Payphone для использования (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов обязательна по тел. (098) 277-82-80 (Ирина).

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