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12:30 19.12.2019

Пресс-конференция временно исполняющей обязанности главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Натальи Новак

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В четверг, 19 декабря, в 13:00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция временно исполняющей обязанности главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Натальи Новак об итогах работы за время своей работы на должности и о дальнейшей перезагрузке работы НАПК (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (093) 918-11-20 (Ольга).

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