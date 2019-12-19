В четверг, 19 декабря, в 13:00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция временно исполняющей обязанности главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Натальи Новак об итогах работы за время своей работы на должности и о дальнейшей перезагрузке работы НАПК (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (093) 918-11-20 (Ольга).