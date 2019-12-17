Инвесторы в секторе возобновляемой энергетики обращаются к Президенту Украины за поддержкой компромиссного решения

Во вторник, 17 декабря, в 15.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Инвесторы поддерживают законопроект 2543 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по улучшению инвестиционного климата в секторе возобновляемой энергетики". Участники: директор Европейско-украинского энергетического агентства Александра Гуменюк; генеральный директор Scatec Solar Украина Андрей Гаранин; генеральный директор ДТЭК ВИЭ Филипп Лекебуш; директор Eurocape в Украине Адриан Фушет; вице-президент NBT Бёрге Творг; директор по развитию бизнеса Voltage Group Дмитрий Нечипоренко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.