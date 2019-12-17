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13:00 17.12.2019

Новые факты международной коррупции: роль олигархов и чиновников "Нафтогаза" в выведении из страны миллиардов под прикрытием Байдена и финансировании кампании кандидата в президенты США Клинтон

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Во вторник, 17 декабря, в 13:30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Новые факты международной коррупции: роль олигархов и чиновников "Нафтогаза" в выведении из страны миллиардов под прикрытием Байдена и финансировании кампании кандидата в президенты США Клинтон" с участием народного депутата  Украины Андрея Деркача (внефракционный)  (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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