Новые факты международной коррупции: роль олигархов и чиновников "Нафтогаза" в выведении из страны миллиардов под прикрытием Байдена и финансировании кампании кандидата в президенты США Клинтон

Во вторник, 17 декабря, в 13:30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Новые факты международной коррупции: роль олигархов и чиновников "Нафтогаза" в выведении из страны миллиардов под прикрытием Байдена и финансировании кампании кандидата в президенты США Клинтон" с участием народного депутата Украины Андрея Деркача (внефракционный) (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.