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09:30 05.12.2019

Пресс-конференция на тему "Будущее проектов био-энергетики под угрозой из-за непоследовательных действий правительства"

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В четверг, 5 декабря, в 10.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Будущее проектов био-энергетики под угрозой из-за непоследовательных действий правительства", в ходе которой участники расскажут о действиях правительства, которые могут привести к оттоку иностранных инвестиций и заморозке текущих проектов. Участники: директор Европейско-украинского энергетического агентства Александра Гуменюк; член Совета Европейско-украинского энергетического агентства, Партнер GOLAW Максим Лебедев; директор по развитию Хмельницкой биотопливной электростанции мощностью 46 МВт, которая производит электроэнергию с использованием биомассы (соломы и кукурузы) в Хмельницкой области Майкл Рузерфорд; председатель правления биоэнергетической ассоциации Украины Георгий Гелетуха (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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