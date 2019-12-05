В четверг, 5 декабря, в 10.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Будущее проектов био-энергетики под угрозой из-за непоследовательных действий правительства", в ходе которой участники расскажут о действиях правительства, которые могут привести к оттоку иностранных инвестиций и заморозке текущих проектов. Участники: директор Европейско-украинского энергетического агентства Александра Гуменюк; член Совета Европейско-украинского энергетического агентства, Партнер GOLAW Максим Лебедев; директор по развитию Хмельницкой биотопливной электростанции мощностью 46 МВт, которая производит электроэнергию с использованием биомассы (соломы и кукурузы) в Хмельницкой области Майкл Рузерфорд; председатель правления биоэнергетической ассоциации Украины Георгий Гелетуха (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.