Трансляция пресс-конференции на тему "Украинцы выйдут на масштабную акцию протеста "НЕТ безответственной продаже земли!"

В среду, 4 декабря, в 10.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Украинцы выйдут на масштабную акцию протеста "НЕТ безответственной продаже земли!". Участники: председатель общественного союза "Аграрный союз Украины" Геннадий Новиков; завотделом земельных отношений и природопользования института аграрной экономики, доктор экономических наук Ольга Ходаковская; представитель Ассамблеи аграрной палаты Оксана Устименко; президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Николай Стрижак; председатель Федерации профсоюзов Украины Светлана Самосуд; председатель киевской организации ООО "Национальный корпус" Сергей Тамарин; координатор общественной инициативы "Суспільна система" Виктор Жердицкий (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.