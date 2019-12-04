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09:30 04.12.2019

Трансляция пресс-конференции на тему "Украинцы выйдут на масштабную акцию протеста "НЕТ безответственной продаже земли!"

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В среду, 4 декабря, в 10.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Украинцы выйдут на масштабную акцию протеста "НЕТ безответственной продаже земли!". Участники: председатель общественного союза "Аграрный союз Украины" Геннадий Новиков; завотделом земельных отношений и природопользования института аграрной экономики, доктор экономических наук Ольга Ходаковская; представитель Ассамблеи аграрной палаты Оксана Устименко; президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Николай Стрижак; председатель Федерации профсоюзов Украины Светлана Самосуд; председатель киевской организации ООО "Национальный корпус" Сергей Тамарин; координатор общественной инициативы "Суспільна система" Виктор Жердицкий (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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