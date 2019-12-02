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11:30 02.12.2019

Пресс-конференция на тему "Недопущение адвокатов к материалам дела Писарука-Бахматюка"

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В понедельник, 2 декабря, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Недопущение адвокатов к материалам дела Писарука-Бахматюка", на которой адвокаты Олега Бахматюка расскажут о нарушениях в ходе проведения следствия НАБУ по рефинансированию VAB банка. Участники: юристы Татьяна Козаченко и Алексей Шевчук (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов (067) 244-11-24, ManzhenkoY@ulf.com.ua.

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