В понедельник, 2 декабря, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Недопущение адвокатов к материалам дела Писарука-Бахматюка", на которой адвокаты Олега Бахматюка расскажут о нарушениях в ходе проведения следствия НАБУ по рефинансированию VAB банка. Участники: юристы Татьяна Козаченко и Алексей Шевчук (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов (067) 244-11-24, ManzhenkoY@ulf.com.ua.