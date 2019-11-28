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13:00 28.11.2019

Пресс-конференция на тему "Экономическое измерение украинской культуры"

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В четверг, 28 ноября, в 15.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Экономическое измерение украинской культуры" в рамках проекта "Экономическая привлекательность украинской культуры", который внедряется Институтом экономических исследований и политических консультаций при поддержке Украинского культурного фонда. Участники: председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский, старший научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций Ирина Федец, научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций Евгений Ангел (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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