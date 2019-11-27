В среду, 27 ноября, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Поправки к законопроекту 2178-10: обеспечение благосостояния села и превентивные меры спекуляциям на рынке земли". Участники: народные депутаты Украины Николай Тищенко, Павел Халимон, Артем Черноморов и Дмитрий Костюк (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (063) 537-55-00.