Во вторник, 26 ноября, в 13.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция по результатам интернет-магазинов на тему "Как онлайн торговцы соблюдают права потребителя и требований закона". Участники: руководитель ВО "Молодежь за права потребителя" Ольга Фреюк, сотрудник Института экономико-правовых исследований НАН Украины Андрей Лига (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (093) 619-59-92.