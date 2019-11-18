Трансляция пресс-конференции на тему "Стратегия партнерства украинской индустрии и мировой фундаментальной науки"

Во вторник, 19 ноября, в 9:00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Стратегия партнерства украинской индустрии и мировой фундаментальной науки" о фундаментальных и прикладных исследованиях зарубежных лабораторий, а также о результатах многолетних фармакологических и токсикологических исследований оригинальных лекарственных средств, проведенных совместно с учеными АО "Фармак". Участники: старший научный сотрудник, доктор философии, НИИ Иллинойского института технологии (Чикаго, США) Дэйвид Больц; профессор медицины и микробиологии, доктор философии, Медицинская школа им. Айкана в Маунт Сайнай (Нью-Йорк, США) Адольфо Гарсия-Састре; лидер группы, доктор философии Кембриджский университет (Кембридж, Великобритания) Аартьян те Велтуис; заслуженный риджентс-профессор, доктор философии, Центр передового опыта изучения новейших зоонозов у животных, Канзасский государственный университет (Мангаттан, США) Юрген Рихт; главный научный консультант, доктор медицинских наук, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, АО "Фармак" (Украина) Виктор Маргитич (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.