Трансляция пресс-конференции на тему "О создании общенационального стачечного комитета "Заради майбутнього!"

В четверг, 14 ноября, в 13.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "О создании Общенационального стачечного комитета "Заради майбутнього!" о создании впервые в истории независимой Украины совместного общенационального стачечного комитета профсоюзов, замозанятых и фермеров. Участники: заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины Владимир Саенко; правозащитник, директор Института профсоюзного развития Михаил Чаплыга; председатель Государственной регуляторной службы (январь 2015 - октябрь 2019) Ксения Ляпина; председатель ВОО "Союз защиты предпринимательства" Сергей Доротич; председатель общественного союза "Аграрный союз Украины" Геннадий Новиков; президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Николай Стрижак и представители членских организаций ФПУ (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.