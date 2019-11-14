Видео

11:14 14.11.2019

Трансляция пресс-конференции на тему "О создании общенационального стачечного комитета "Заради майбутнього!"

1 мин читать
Трансляция пресс-конференции на тему "О создании общенационального стачечного комитета "Заради майбутнього!"

В четверг, 14 ноября, в 13.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "О создании Общенационального стачечного комитета "Заради майбутнього!" о создании впервые в истории независимой Украины совместного общенационального стачечного комитета профсоюзов, замозанятых и фермеров. Участники: заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины Владимир Саенко; правозащитник, директор Института профсоюзного развития Михаил Чаплыга; председатель Государственной регуляторной службы (январь 2015 - октябрь 2019) Ксения Ляпина; председатель ВОО "Союз защиты предпринимательства" Сергей Доротич; председатель общественного союза "Аграрный союз Украины" Геннадий Новиков; президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Николай Стрижак и представители членских организаций ФПУ (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

Теги: #пресс_центр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:01 12.11.2019
К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Налоги и предпринимательство: оценки и ожидания"

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Налоги и предпринимательство: оценки и ожидания"

07:00 12.11.2019
К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" по результатам исследования на тему "Готовы ли украинцы к изменению климата?"

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" по результатам исследования на тему "Готовы ли украинцы к изменению климата?"

07:02 22.10.2019
К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Инициативы экологов по спасению Днепра"

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Инициативы экологов по спасению Днепра"

07:00 07.10.2019
К сведению: о "круглом столе" в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Результаты тест-мониторинга ТОП-20 интернет-магазинов Украины: почему за 2 года онлайн-торговля не изменила отношение к покупателю и требованиям законодательства?"

К сведению: о "круглом столе" в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Результаты тест-мониторинга ТОП-20 интернет-магазинов Украины: почему за 2 года онлайн-торговля не изменила отношение к покупателю и требованиям законодательства?"

07:00 01.10.2019
К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Украинские националисты против продажи земли иностранцам: украинцам украинская земля"

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Украинские националисты против продажи земли иностранцам: украинцам украинская земля"

07:00 01.10.2019
К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" по поводу презентации книги "Дневник нелегального солдата"

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" по поводу презентации книги "Дневник нелегального солдата"

07:00 23.09.2019
К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему Диалог между актером и цифровым аватаром. Как ИТ-технологии преображают современный театр

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему Диалог между актером и цифровым аватаром. Как ИТ-технологии преображают современный театр

07:00 20.09.2019
К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Нет продаже сельскохозяйственных украинских земель кому-либо"

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Нет продаже сельскохозяйственных украинских земель кому-либо"

07:00 16.09.2019
К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Успешное окончание первого этапа проекта #ВплавьДнепр: спортсмен преодолел Днепр от границы с Беларусью до Херсона, проплыв 1000 км"

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Успешное окончание первого этапа проекта #ВплавьДнепр: спортсмен преодолел Днепр от границы с Беларусью до Херсона, проплыв 1000 км"

10:12 04.09.2019
Обсуждение петиции о запрете антибиотиков в сельском хозяйстве, инициированной брендом EPIKUR

Обсуждение петиции о запрете антибиотиков в сельском хозяйстве, инициированной брендом EPIKUR

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Евросолидарность" солидаризируется с акциями и призывами, звучащими на фоне подписания "формулы Штайнмайера" – видеообращение

Белый дом обнародовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским (cтенограмма)

Индия запустила ракету с луноходом

Данилюк заявляет, что из ситуационной комнаты в АП исчезли серверы с секретной информацией

Ляшко с фракцией пытались сорвать заседание Кабмина

ПОСЛЕДНЕЕ

Трансляция пресс-конференции по результатам исследования на тему "Готовы ли украинцы к изменению климата?" о климатических изменениях и их роль в трансформации экономики и социальной системы Украины

SpaceX отказалась от "ловли" обтекателя ракеты SpaceX из-за непогоды в Атлантике

Обращение Владимира Зеленского по внедрению прозрачного рынка земли в Украине.

В Шарм-эль-Шейхе во время посадки самолета авиакомпании SkyUp Airlines загорелось шасси

Трансляция пресс-конференции на тему "Суд в Луганской области остановил производство относительно прокурора т.н. "ЛНР", которого обвиняют в пытках и внесудебных казнях"

Трансляция пресс-конференции на тему "Презентация проекта телесериала "Часова Варта"

В Японии сгорел древний замок из списка ЮНЕСКО

Трансляция пресс-конференции на тему "Политическая осень 2019 - предчувствие эпического урагана или шторм на болоте?"

Трансляция пресс-конференции на тему "Блокировка выплат единого социального взноса. Как людям получить социальные выплаты на предприятии с арестованными счетами?"

Трансляция пресс-конференции на тему "Новый уровень въездного медицинского туризма в Украину: мировое признание на крупнейшей конференции в Дубае 2019"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА