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19:57 11.11.2019

SpaceX отказалась от "ловли" обтекателя ракеты SpaceX из-за непогоды в Атлантике

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SpaceX отказалась от "ловли" обтекателя ракеты SpaceX из-за непогоды в Атлантике

Спасательные суда не стали ловить в специальные надводные сети части многоразового обтекателя ракеты-носителя Falcon 9, стартовавшей в понедельник на орбиту с 60 интернет-спутниками, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Причиной тому - сильное волнение в районе Атлантики, где на парашютах должны были спуститься две части обтекателя после запуска ракеты. По данным компании, существовала "озабоченность по поводу надежности конструкции для ловли в условиях сильных волнений на море".

Тем не менее специальные спасательные суда Ms. Tree и Мs. Chief компании SpaceX направлены к месту приводнения частей обтекателя для попытки их подъема на борт.

Как сообщалось, в понедельник тяжелая ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала на орбиту с 60 мини-спутниками, предназначенными для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Видео старта SpaxeX опубликовала в Twitter.

Запуск двухступенчатой ракеты Falcon 9 компании SpaceX был осуществлен в 09:56 по Восточному времени США с 40-го стартового комплекса на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Первая многоразовая ступень ракеты носителя Falcon 9, которая впервые использовалась в четвертый раз, через восемь с половиной минут после старта в автоматическом режиме совершила мягкую посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане у побережья штата Южная Каролина.

Компания SpaceX впервые повторно использовала носовой обтекатель полезной нагрузки, которым во время запуска в апреле была оснащена ракета Falcon Heavy.

После отделения от ракеты части обтекателя должны были на парашютах спуститься в заданный район Атлантики.

Это уже второй вывод на орбиту группы интернет-спутников в рамках проекта Starlink компании SpaceX с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Первые 60 спутников были запущены на орбиту в конце мая.

Компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Предполагается, что все они будут выведены на орбиту после 2020 года. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.

Ранее владелец компании SpaceX Илон Маск сообщал, что для обеспечения минимального покрытия потребуется, по меньшей мере, шесть запусков ракет с 60 спутниками, то есть 360 аппаратов, а для среднего - 12 запусков, которые позволят создать группировку из 720 аппаратов.

SpaceX является одной из целого ряда компаний, которые стремятся разместить на орбите крупные орбитальные группировки спутников для обеспечения глобального интернет-покрытия. Среди них - OneWeb, Telesat, LeoSat и Amazon. Как сообщалось, компания OneWeb в феврале текущего года также вывела на орбиту первые шесть спутников своей собственной системы.

 

Теги: #ракета #спасение #обтекатель #spacex
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