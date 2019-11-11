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14:17 11.11.2019

Обращение Владимира Зеленского по внедрению прозрачного рынка земли в Украине.

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Теги: #зеленский
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Интерфакс-Украина
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