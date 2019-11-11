Обращение Владимира Зеленского по внедрению прозрачного рынка земли в Украине.

"Евросолидарность" солидаризируется с акциями и призывами, звучащими на фоне подписания "формулы Штайнмайера" – видеообращение
Трансляция пресс-конференции на тему "Суд в Луганской области остановил производство относительно прокурора т.н. "ЛНР", которого обвиняют в пытках и внесудебных казнях"
Трансляция пресс-конференции на тему "Политическая осень 2019 - предчувствие эпического урагана или шторм на болоте?"
Трансляция пресс-конференции на тему "Блокировка выплат единого социального взноса. Как людям получить социальные выплаты на предприятии с арестованными счетами?"
Трансляция пресс-конференции на тему "Новый уровень въездного медицинского туризма в Украину: мировое признание на крупнейшей конференции в Дубае 2019"
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