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12:30 04.11.2019

Трансляция пресс-конференции на тему "Суд в Луганской области остановил производство относительно прокурора т.н. "ЛНР", которого обвиняют в пытках и внесудебных казнях"

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В понедельник, 04 ноября, в 13.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на "Суд в Луганской области остановил производство относительно прокурора т.н. "ЛНР", которого обвиняют в пытках и внесудебных казнях. Бывшие пленные требуют справедливости". Участники: глава ОО "Восточноукраинский центр общественных инициатив" Владимир Щербаченко, незаконно заключенные в захваченном участниками НЗФ помещении Луганской ОГА – Дмитрий Тында, Александр Ретивов, Виктория Кононова, Гайде Ризаева, Юрий Лелявский (ул. Рейтарская, 8/5-А).

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