Трансляция пресс-конференции на тему "Презентация проекта телесериала "Часова Варта"

В четверг, 31 октября, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Презентация проекта телесериала "Часова Варта", который является адаптацией успешного испанского проекта "Министерство времени", два сезона сериала были показаны на испанском телевидении, а производство и демонстрация третьего сезона состоялись совместно с компанией "Netflix". Участники: соавтор сценария драматург Максим Курочкин, журналист и обозреватель Виталий Портников, креативный продюсер проекта Михаил Панченко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.