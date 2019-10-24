Трансляция пресс-конференции на тему "Блокировка выплат единого социального взноса. Как людям получить социальные выплаты на предприятии с арестованными счетами?"

В четверг, 24 октября, в 13.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Блокировка выплат единого социального взноса. Как людям получить социальные выплаты на предприятии с арестованными счетами?" о блокировании счетов ПАО "Северодонецкое объединение Азот", ПАО "Азот" (Черкассы), ОАО "Ривнеазот", АО "Луганскгаз" и о сложности механизмов финансовых расчетов между ГФС с предприятиями с арестованными счетами. Участники: заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины, председатель правления Фонда социального страхования Украины Владимир Саенко; председатель Федерации профсоюзов Луганской области, председатель профсоюзного комитета ПАО "Северодонецкое объединение Азот" Валерий Черныш; заместитель директора по экономике шахты им. Мельникова; представитель ОАО "Лисичанскуголь", член профсоюза работников угольной промышленности Украины Вадим Лейба; начальник Управления медицинских и социальных услуг исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины Елена Пухка. Приглашены: председатель Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов; и.о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков ГНС Оксана Нечепорук; председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов по тел. (067) 328-61-65.