Видео

08:25 22.10.2019

Зеленский принял участие в церемонии интронизации Императора Японии Нарухито

1 мин читать
Зеленский принял участие в церемонии интронизации Императора Японии Нарухито

Во время пребывания в Японии президент Украины Владимир Зеленский с супругой приняли участие в интронизации Императора Нарухито, сообщила пресс-служба главы государства.

"Для меня большая честь принять участие в интронизации Императора Нарухито. Проведение древнего обряда в современной Японии является примером того, как в одном государстве могут сосуществовать и глубокое уважение к традициям и внедрение новейших высоких технологий для улучшения жизни каждого человека", - цитирует слова президента пресс-служба в обнародованном во вторник сообщении.

Зеленский стал первым украинским президентом, приглашенным на интронизацию.

Церемония интронизации продолжалась более получаса.

В пресс-службе главы государства напомнили, что программой рабочего визита президента Украины в Японию предусмотрены его встречи с руководством палат японского парламента, представителями бизнеса, а также ряд двусторонних переговоров с лидерами зарубежных стран.

Теги: #япония #зеленский #нарухито #интронизация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:17 21.10.2019
Зеленский в Японии встретится со Штайнмайером

Зеленский в Японии встретится со Штайнмайером

10:47 21.10.2019
Зеленский на встрече с Абэ поблагодарил Японию за непризнание оккупации Крыма и сохранение санкций против РФ

Зеленский на встрече с Абэ поблагодарил Японию за непризнание оккупации Крыма и сохранение санкций против РФ

10:00 21.10.2019
Зеленский надеется на продолжение рассмотрения Японией вопроса безвиза для украинцев

Зеленский надеется на продолжение рассмотрения Японией вопроса безвиза для украинцев

08:16 21.10.2019
Два новых тайфуна ожидают в Японии

Два новых тайфуна ожидают в Японии

06:54 21.10.2019
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Японию

Зеленский прибыл с рабочим визитом в Японию

19:38 20.10.2019
Президент Украины 21-24 октября осуществит рабочий визит в Японию

Президент Украины 21-24 октября осуществит рабочий визит в Японию

02:28 19.10.2019
Зеленский утвердил структуру СНБО

Зеленский утвердил структуру СНБО

20:55 18.10.2019
Зеленский считает, что культура, наука и спорт могут способствовать не только популяризации Украины, но и ее объединению

Зеленский считает, что культура, наука и спорт могут способствовать не только популяризации Украины, но и ее объединению

17:14 18.10.2019
Бизнесмен Кислин подтвердил, что не встречался с Зеленским в США, но хотел это сделать

Бизнесмен Кислин подтвердил, что не встречался с Зеленским в США, но хотел это сделать

17:54 17.10.2019
Зеленский подписал закон о концессии

Зеленский подписал закон о концессии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Евросолидарность" солидаризируется с акциями и призывами, звучащими на фоне подписания "формулы Штайнмайера" – видеообращение

Белый дом обнародовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским (cтенограмма)

Индия запустила ракету с луноходом

Данилюк заявляет, что из ситуационной комнаты в АП исчезли серверы с секретной информацией

Ляшко с фракцией пытались сорвать заседание Кабмина

ПОСЛЕДНЕЕ

На центральном вокзале Киева музыкант, обладатель голливудской премии, устроил перформанс

На Херсонщине пограничники спасли от браконьеров четверть тысячи крабов

Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4

В Японии от тайфуна "Хагибис" пострадали 77 человек

Королевский монетный двор Великой Британии выпустил золотую карту стоимостью $23 тысячи долларов

Новый закон о столице - новые возможности для местного самоуправления в Киеве

Ветераны АТО едут в Золотой, где сегодня возможно будут отведены войска

Трансляция пресс-конференции на тему "Возможные последствия установления фиксированной маржи для дистрибуции сигарет: рост цен и закрытия производства"

Трансляция пресс-конференции народного депутата Украины Андрея Деркача на тему "Обнародование фактов давления посольства США на правоохранительные органы Украины с целью вмешательства в избирательный процесс в Соединенных Штатах Америки"

Трансляция пресс-конференции на тему "Бизнес VS ГБР. История успеха без "откатов"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА