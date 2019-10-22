Зеленский принял участие в церемонии интронизации Императора Японии Нарухито

Во время пребывания в Японии президент Украины Владимир Зеленский с супругой приняли участие в интронизации Императора Нарухито, сообщила пресс-служба главы государства.

"Для меня большая честь принять участие в интронизации Императора Нарухито. Проведение древнего обряда в современной Японии является примером того, как в одном государстве могут сосуществовать и глубокое уважение к традициям и внедрение новейших высоких технологий для улучшения жизни каждого человека", - цитирует слова президента пресс-служба в обнародованном во вторник сообщении.

Зеленский стал первым украинским президентом, приглашенным на интронизацию.

Церемония интронизации продолжалась более получаса.

В пресс-службе главы государства напомнили, что программой рабочего визита президента Украины в Японию предусмотрены его встречи с руководством палат японского парламента, представителями бизнеса, а также ряд двусторонних переговоров с лидерами зарубежных стран.