Трансляция пресс-конференции на тему "Новый уровень въездного медицинского туризма в Украину: мировое признание на крупнейшей конференции в Дубае 2019"

В среду, 23 октября, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Новый уровень въездного медицинского туризма в Украину: мировое признание на крупнейшей конференции в Дубае 2019". Участники: главный врач и СЕО клубной клиники по управлению возрастом ReFuture Clinic Евгений Шагов; народный депутат, заместитель главы комитета здравоохранения VІІІ созыва Верховной Рады Украины, президент "Всеукраинской ассоциации физической медицины, реабилитации и курортологии" Ирина Сысоенко; народный депутат Украины, первый заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта, призер Олимпийских Игр Жан Беленюк; вратарь сборной Украины по футболу и ФК "Шахтер" Андрей Пятов (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям, дополнительная информация по тел. (063) 482-32-17, orlova@refuture.clinic.