Трансляция пресс-конференции на тему "Инициативы экологов по спасению Днепра"

Во вторник, 22 октября, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Инициативы экологов по спасению Днепра", на которой будет представлен анализ состояния Днепра и прозвучат предложения по улучшению его экологического состояния. Участники: председатель Национального Экологической Рады и глава Ассоциации рыболовов Александр Чистяков, рекордсмен проекта #ВплавьДнепр Михаил Романишин, доктор наук, профессор, зав кафедрой экологии Херсонского государственного аграрного университета Виталий Пичура (ул. Рейтарская 8/5-А). Аккредитация журналистов по тел. (067) 232-00-42.