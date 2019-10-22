Видео

12:00 22.10.2019

Трансляция пресс-конференции на тему "Инициативы экологов по спасению Днепра"

1 мин читать

Во вторник, 22 октября, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Инициативы экологов по спасению Днепра", на которой будет представлен анализ состояния Днепра и прозвучат предложения по улучшению его экологического состояния. Участники: председатель Национального Экологической Рады и глава Ассоциации рыболовов Александр Чистяков, рекордсмен проекта #ВплавьДнепр Михаил Романишин, доктор наук, профессор, зав кафедрой экологии Херсонского государственного аграрного университета Виталий Пичура (ул. Рейтарская 8/5-А). Аккредитация журналистов по тел. (067) 232-00-42.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Евросолидарность" солидаризируется с акциями и призывами, звучащими на фоне подписания "формулы Штайнмайера" – видеообращение

Белый дом обнародовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским (cтенограмма)

Индия запустила ракету с луноходом

Данилюк заявляет, что из ситуационной комнаты в АП исчезли серверы с секретной информацией

Ляшко с фракцией пытались сорвать заседание Кабмина

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский принял участие в церемонии интронизации Императора Японии Нарухито

На центральном вокзале Киева музыкант, обладатель голливудской премии, устроил перформанс

На Херсонщине пограничники спасли от браконьеров четверть тысячи крабов

Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4

В Японии от тайфуна "Хагибис" пострадали 77 человек

Королевский монетный двор Великой Британии выпустил золотую карту стоимостью $23 тысячи долларов

Новый закон о столице - новые возможности для местного самоуправления в Киеве

Ветераны АТО едут в Золотой, где сегодня возможно будут отведены войска

Трансляция пресс-конференции на тему "Возможные последствия установления фиксированной маржи для дистрибуции сигарет: рост цен и закрытия производства"

Трансляция пресс-конференции народного депутата Украины Андрея Деркача на тему "Обнародование фактов давления посольства США на правоохранительные органы Украины с целью вмешательства в избирательный процесс в Соединенных Штатах Америки"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА