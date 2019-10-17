На центральном вокзале Киева музыкант, обладатель голливудской премии, устроил перформанс

17 октября пианист-виртуоз, обладатель голливудской премии импровизаторов Евгений Хмара, прямо на центральном железнодорожном вокзале Киева неожиданно для всех отъезжающих-приезжающих и просто случайных прохожих устроил настоящий концерт - он играл на фортепиано собственно написанные произведения и мировые хиты не только классической, но и современной музыки. Когда Евгений заиграл легендарный хит "Червона рута", толпа запела.