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17:48 17.10.2019

На центральном вокзале Киева музыкант, обладатель голливудской премии, устроил перформанс

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17 октября пианист-виртуоз, обладатель голливудской премии импровизаторов Евгений Хмара, прямо на центральном железнодорожном вокзале Киева неожиданно для всех отъезжающих-приезжающих и просто случайных прохожих устроил настоящий концерт - он играл  на фортепиано собственно написанные произведения и мировые хиты не только классической, но и современной музыки. Когда Евгений заиграл легендарный хит "Червона рута", толпа запела.

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