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12:06 16.10.2019

На Херсонщине пограничники спасли от браконьеров четверть тысячи крабов

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Пограничники Херсонского отряда во время патрулирования акватории Черного моря продолжают выявлять оставленные браконьерами запрещенные орудия лова.

 

Теги: #браконьеры #пограничник
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