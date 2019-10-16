На Херсонщине пограничники спасли от браконьеров четверть тысячи крабов
Пограничники Херсонского отряда во время патрулирования акватории Черного моря продолжают выявлять оставленные браконьерами запрещенные орудия лова.
Пограничники Херсонского отряда во время патрулирования акватории Черного моря продолжают выявлять оставленные браконьерами запрещенные орудия лова.
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