В Японии от тайфуна "Хагибис" пострадали 77 человек

В Японии в результате последствий тайфуна "Хагибис" погибли два человека, еще 77 человек пострадали. Пропавшими без вести числятся восемь человек, сообщает телеканал NHK.

По его данным, два человека погибли в префектурах Тиба и Гунма, четверо пропали без вести в префектурах Гумма, Сидзуока, Нагано и Фукусима. Еще 77 человек получили травмы в 26 префектурах (всего в Японии 47 префектур, включая столичный регион Токио).

Ранее сообщалось об одном погибшем и девяти пострадавших в результате травм, полученных из-за тайфуна. Из-за стихии отключилось электричество в 50 тыс. домов. В частности, в префектуре Тиба без света остались 25 тыс. домов, в префектуре Канагава — 23 тыс. Кроме того, отключение затронуло районы префектуры Ибараки.

Today 5.7 magnitude Earthquake and Typhoon Hagibis struck Japan mainland which led landslide and floods. Millions across Japan have been advised to evacuate. Next few hours are critical. Please pray for our Japanese sisters and brothers. 🙏 #PrayForJapan pic.twitter.com/UosyPUL87t

Typhoon #Hagibis made a direct hit on Tokyo, together with landslides, floods and an earthquake

-Most powerful storm for 60+ years

-Millions evacuating

-500mm of rain to fall on Tokyo in 24 hours, 700mm fell on Hakone in 48 hours

-Follows Typhoon Faxai which damaged 30,000 homes pic.twitter.com/OisyV811vp