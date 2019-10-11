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21:06 11.10.2019

Королевский монетный двор Великой Британии выпустил золотую карту стоимостью $23 тысячи долларов

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В Британии выпустили первую банковскую карту из 18-каратного золота. Банковский продукт разработан совместно с американской корпорацией Mastercard и технологической компанией Accomplish Financial.

Как рассказал исполнительный директор Королевского монетного двора Энн Джессоп, выпуск такой карты рассчитан на клиентов, "ценящих предметы роскоши". Приобрести карту может любой желающий, обойдется она в 18,25 тысяч фунтов стерлингов (около $23 000)

Имя владельца драгоценного "пластика" будет выгравировано золотыми буквами, а если возникнет желание заполучить карту с индивидуальным дизайном, то придется доплатить по установленному курсу.

Тем не менее, цена никого не смущает и по словам Энн Джессоп, спрос имеется, он "связан с растущим спросом потребителей на уникальные и роскошные платежные средства".

Бонусом для обладателей карты станет отсутствие комиссии за операции по текущему счету и обмену валют, а также бесплатные услуги консьержа во время путешествий.

Кроме того, карта "сертифицирована в рамках цепочки поставок Совета по ответственному ведению дел в ювелирной отрасли".

Теги: #золотая #карта #британия
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