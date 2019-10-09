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13:51 09.10.2019

Ветераны АТО едут в Золотой, где сегодня возможно будут отведены войска

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Интерфакс-Украина
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