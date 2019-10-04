В пятницу, 4 октября, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Проект бюджета 2020 лишил лечения тысячи пациентов с редкими и хроническими заболеваниями". Участники: исполнительный директор БФ "Пациенты Украины" Инна Иваненко; руководитель ОО "Объединение больных торсионной дистонией" Наталья Титова; пациентка с диагнозом "ювенильный ревматоидный артрит" (ЮРА), представитель ВОО "Радость движения" Леся Гейченко; член БФ "Сестры Далилы" Андрей Гулей и другие пациенты с тяжелыми заболеваниями (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов по тел. (097) 684-82-56, olha.k@patients.org.ua (Ольга Коцеруба).