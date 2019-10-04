Видео

11:14 04.10.2019

Проект бюджета 2020 лишил лечения тысячи пациентов с редкими и хроническими заболеваниями

1 мин читать

В пятницу, 4 октября, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Проект бюджета 2020 лишил лечения тысячи пациентов с редкими и хроническими заболеваниями". Участники: исполнительный директор БФ "Пациенты Украины" Инна Иваненко; руководитель ОО "Объединение больных торсионной дистонией" Наталья Титова; пациентка с диагнозом "ювенильный ревматоидный артрит" (ЮРА), представитель ВОО "Радость движения" Леся Гейченко; член БФ "Сестры Далилы" Андрей Гулей и другие пациенты с тяжелыми заболеваниями (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов по тел. (097) 684-82-56, olha.k@patients.org.ua (Ольга Коцеруба).

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Евросолидарность" солидаризируется с акциями и призывами, звучащими на фоне подписания "формулы Штайнмайера" – видеообращение

Белый дом обнародовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским (cтенограмма)

Индия запустила ракету с луноходом

Данилюк заявляет, что из ситуационной комнаты в АП исчезли серверы с секретной информацией

Ляшко с фракцией пытались сорвать заседание Кабмина

ПОСЛЕДНЕЕ

Командиром МКС впервые стал итальянец

Итальянские фермеры попросили  Майка Помпео не вводить пошлины на сельхозпродукцию

"Евросолидарность" солидаризируется с акциями и призывами, звучащими на фоне подписания "формулы Штайнмайера" – видеообращение

Трансляция пресс-конференции на тему "Украинские националисты против продажи земли иностранцам: украинцам украинская земля"

Маск представил "самую мощную ракету в истории" для колонизации Луны и Марса

Возле известного курорта в Атлантическом океане более 200 дельфинов выбросились на берег

Презентация Министерства цифровой трансформации и бренда цифрового государства

Трансляция пресс-конференции на тему "Скрытые коррупционные схемы киевской власти: афёра строительства и кооперативов"

Трансляция пресс-конференции на тему "Патриоты Украины и воины АТО против продажи земли иностранцам"

Белый дом обнародовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским (cтенограмма)

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА