Возле известного курорта в Атлантическом океане более 200 дельфинов выбросились на берег

На берег острова Боавишта архипелага Кабо-Верде в Атлантическом океане выбросились более 200 дельфинов, многие из которых погибли, сообщает Daily Mail.

Местные жители, туристы и работники центра океанографии носили воду животным, пытаясь их спасти. Дельфинов также пытались затянуть обратно в океан, но некоторые из них вернулись. Власти островов призвали испанских экспертов помочь определить, почему млекопитающие так поступили.

Ученые взяли пробы тканей мертвых дельфинов, чтобы попытаться установить причины случившегося. Последний массовый выброс дельфинов на берег произошел в Новой Зеландии в ноябре прошлого года.

Ученые считают, что чаще всего дельфины выбрасываются на берег, когда они теряют ориентацию или страдают от любого заболевания, инфекции или раны. При этом ученым до сих пор неизвестны причины подобных массовых самоубийств морских млекопитающих. Как правило, они происходят с дельфинами, живущих вдали от берегов, а не у береговой линии.

По другой версии, такие случаи в случае массового панического страха у животных, например, через подводное землетрясение или военно-морские учения с применением глубинных бомб.