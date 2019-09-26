Трансляция пресс-конференции на тему "Скрытые коррупционные схемы киевской власти: афёра строительства и кооперативов"

В четверг, 26 сентября, в 11.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Скрытые коррупционные схемы киевской власти: афёра строительства и кооперативов". Участники: общественный активист, инвестор Артем Багиров; инвестор ЖК "Демеевский квартал" Ольга Ведутенко; инвестор ЖК "Демеевский квартал" Наталья Малышева; телеведущий, спортсмен, инвестор ЖК "Демеевский квартал" и ЖК "Молодижна инициатива" Тимур Мазур; самая сильная женщина мира, рекордсменка Национального реестра рекордов Украины, инвестор ЖК "Демеевский квартал" Ольга Лящук; помощник народного депутата Украины А.Юрченко Александр Куликовский (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (050) 387-21-72 (Ольга).